Bergen'in katil eşi ilk kez konuştu! 'Karşılıklı acılar çektik' deyip demediğini bırakmadı
Acıların Kadını lakabıyla tanınan şarkıcı Bergen’in katili eski kocası Halis Serbest, çekilmesi planlanan Bergen filmiyle ilgili ilk kez konuştu.
Trajik hayat hikayesiyle hatırlanan arabesk müzik şarkıcısı Bergen’in katili eski eşi Halis Serbest, uzun zamandır çekilmesi planlanan Bergen filmiyle ilgili ilk kez konuştu. Magazinkolik için Ayça Öztorun’a konuşan Halis Serbest'in açıklamaları olay oldu.
Serbest, “Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez” diyerek tepki gösterdi.
Halis Serbest film seti Türkiye’nin neresine kurulursa kurulsun bu filme müsaade etmeyeceğini, anayasal haklarından vazgeçmeyeceğini açıkladı.
Geçmişte yaşanılan olayların hazin sonunun bedelini sadece Bergen ve kendisinin ödemediğini ailelerinde ödediğini, mahkemenin verdiği kararla cezasını çektiğini bundan sonra bu ağır bedeli çocuklarının sırtına yüklenmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.