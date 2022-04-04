Bergen filminden köşeyi döndü kazancı dudak uçuklattı denmişti! Farah Zeynep Abdullah fena patladı
Bergen filmiyle ortalığı kasıp kavuran Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından filmdeki kazancıyla ilgili konuştu.
Geçtiğimiz yıl ani bir kararla rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, setlere 'Acıların kadını' olarak anılan Belgin Sarılmışer'in hayatının anlatıldığı filmle dönmüştü.
İlk üç günde 718 bin 43 kişinin izlediği 'Bergen' filmi, ikinci hafta sonunda tüm zamanların en çok izlenen filmleri' sıralamasında 39'uncu sıraya yerleşmişti.
'Bergen', şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti.
Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan Farah Zeynep Abdullah'ın kazancının 40 milyon lira civarında olduğu öne sürülmüştü.