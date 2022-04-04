BIST 2.289
DOLAR 14,71
EURO 16,20
ALTIN 912,51

Bergen filminden köşeyi döndü kazancı dudak uçuklattı denmişti! Farah Zeynep Abdullah fena patladı

Bergen filminden köşeyi döndü kazancı dudak uçuklattı denmişti! Farah Zeynep Abdullah fena patladı

Bergen filmiyle ortalığı kasıp kavuran Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından filmdeki kazancıyla ilgili konuştu.

Bergen filminden köşeyi döndü kazancı dudak uçuklattı denmişti! Farah Zeynep Abdullah fena patladı

Geçtiğimiz yıl ani bir kararla rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, setlere 'Acıların kadını' olarak anılan Belgin Sarılmışer'in hayatının anlatıldığı filmle dönmüştü. 

113
Bergen filminden köşeyi döndü kazancı dudak uçuklattı denmişti! Farah Zeynep Abdullah fena patladı

İlk üç günde 718 bin 43 kişinin izlediği 'Bergen' filmi, ikinci hafta sonunda tüm zamanların en çok izlenen filmleri' sıralamasında 39'uncu sıraya yerleşmişti.

213
Bergen filminden köşeyi döndü kazancı dudak uçuklattı denmişti! Farah Zeynep Abdullah fena patladı

 'Bergen', şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti. 

313
Bergen filminden köşeyi döndü kazancı dudak uçuklattı denmişti! Farah Zeynep Abdullah fena patladı

Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan Farah Zeynep Abdullah'ın kazancının 40 milyon lira civarında olduğu öne sürülmüştü.

413