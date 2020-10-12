Berfu Yenenler'in programında Murat Dalkılıç'tan eşcinsellik itirafı geldi

''Beni bir ara gay zannediyorlardı. Evlilik ve ilişkiler fark etmez onlara göre biseksüelim ben. Öyle söylüyorlardı sürekli. Bir gün hatta İzmir’de bir üniversiteye söyleşiye gitmiştim. Salon doluydu, şaşırdım. Dedim ki kendi içimden ‘ne anlatabilirim ki bu kadar.''