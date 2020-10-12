Berfu Yenenler'in programında Murat Dalkılıç'tan eşcinsellik itirafı geldi
Murat Dalkılıç, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in YouTube programına katıldı. Dalkılıç, eşcinsellik itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.
Berfu Yenenler, YouTube'da yeni bir programa başladı. Yenenler'in Ünlü Dedikodusu adlı programının ilk konuğu da Murat Dalkılıç oldu. Dalkılıç, "Kendi hayatımla bağlantılı kişiler hakkında çok iyi dedikodu yapıyorum" dedi.
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ilişkisini noktaladıktan sonra Instagram üzerinden kızlardan çok mesaj geldiğini de sözlerine ekledi. Şarkıcı programda "Sana kendimle ilgili bir dedikodu vereceğim" diyerek bir de itirafta bulundu.
Yaşadığı ilişkilerine dikkat edilmediğini söyleyen Dalkılıç, insanların bir dönem kendisini eşcinsel zannettiklerini şu sözlerle anlattı:
''Beni bir ara gay zannediyorlardı. Evlilik ve ilişkiler fark etmez onlara göre biseksüelim ben. Öyle söylüyorlardı sürekli. Bir gün hatta İzmir’de bir üniversiteye söyleşiye gitmiştim. Salon doluydu, şaşırdım. Dedim ki kendi içimden ‘ne anlatabilirim ki bu kadar.''