Beren Saat'ten ayrılık iddialarına yanıt
Haklarındaki ayrılık iddiaları gündemden düşmeyen ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu için yeni bir açıklama Beren Saat'ten geldi.
Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin 5 yıllık evliliklerini bitirecekleri birçok kez gündeme gelmişti. Beren Saat'in sosyal medya hesabından Kenan Doğulu ile fotoğrafları kaldırması da iddiaları tetiklemişti. Dijital ortamda yayınlanacak yeni dizisi için yollara düşen Beren Saat'ten yeni bir açıklama geldi.
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Aracından indiği sırada gazetecilerin sorularına maruz kalan Beren Saat'in yardımına set çalışanları yardımına koştu. Gazetecilerin soru sormaması için Saat'le muhabirlerin arasına giren set çalışanları yine de muhabirlerin '‘Ayrı eve çıktığınız doğru mu? Boşanacak mısınız?’' sorularını yöneltmesine mani olamadı.
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Beren Saat, kendisine yöneltilen sorulara kısa da olsa “Burası konuşulacak yer değil. Konuyu kapattım” şeklinde cevapladı.
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