Beren Saat'ten ayrılık iddialarına yanıt

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin 5 yıllık evliliklerini bitirecekleri birçok kez gündeme gelmişti. Beren Saat'in sosyal medya hesabından Kenan Doğulu ile fotoğrafları kaldırması da iddiaları tetiklemişti. Dijital ortamda yayınlanacak yeni dizisi için yollara düşen Beren Saat'ten yeni bir açıklama geldi.