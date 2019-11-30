Beren Saat'ten Atiye dizisi için izin çıkmayınca hayranları endişelendi

Geçtiğimiz günlerde başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal Türk dizisi olacak olan Atiye'nin 50 saniyelik bir fragmanı yayınlandı. Daha fragmanıyla herkesi heyecanlandıran dizide bir ayrıntı dikkat çekti.