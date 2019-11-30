Beren Saat'ten Atiye dizisi için izin çıkmayınca hayranları endişelendi
Netflix'te yayınlanacak olan Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrol paylaştığı Atiye dizisi için Saat'in aldığı kararı herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal Türk dizisi olacak olan Atiye'nin 50 saniyelik bir fragmanı yayınlandı. Daha fragmanıyla herkesi heyecanlandıran dizide bir ayrıntı dikkat çekti.
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Beren Saat, Atiye'nin fragmanındaki haliyle bitkin görününce hayranları oldukça endişelendi. Güzel oyuncunun fragmandaki yorgun hali, "Beren Saat'e ne oldu?" sorularını doğurdu.
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Ortaya çıkan Beren Saat'in kararı ise herkesi şaşırttı. Saat, yüzündeki kırışıklıkları ve gözaltı çizgilerini yok eden filtreyi kabul etmedi ve Atiye dizisinde en doğal haliyle rol aldı.
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Hatta Beren Saat, birçok sahnede makyaj dahi yapmadı.
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