Beren Saat'in doğum gününü Kenan Doğulu bu sözlerle kutladı dikkat çeken not!
Kenan Doğulu yeni yaşına basan Beren Saat'in doğum gününü Instagram paylaşımıyla kutladı.
2014 yılında hayatlarını birleştiren Beren Saat ve Kenan Doğulu, evliliklerindeki sorunları çözdüler. Bir dönem boşanmanın eşiğinden dönen ünlü çift, son zamanlarda gayet mutlu bir birliktelik yürütüyor. Bunu da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
Son olarak, 37 yaşına basan Beren Saat'in doğum gününü Kenan Doğulu, Instagram'a yüklediği pozların altına düştüğü romantik notla kutladı. Birlikte çekilen eski karelerini paylaşan Kenan Doğulu, romantik gönderilerine şu notu düştü:
''Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun.''
Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı öne sürülen ikilinin paylaşımları çok sayıda beğeni aldı.