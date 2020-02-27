Beren Saat'in doğum günü mesajı dikkat çekti Kenan Doğulu aşkını haykırdı
Beren Saat, doğum gününde Instagram hesabından Atiye dizisinin çekimleri esnasında çekilmiş bir pozunu paylaşıp dikkatleri üzerine çekmesine neden olan bir not yazdı. Kenan Doğulu ise eşinin doğum günü için romantik bir kutlama yaptı.
Geçtiğimiz gün doğum gününü kutlayan Beren Saat, yine ilgi odağı oldu. İlk olarak evliliklerindeki krizi atlatan ikiliden Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat için sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı romantik paylaşımı, ardından ise Saat'in dikkat çeken yazısı konuşuldu.
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Kenan Doğulu, sosyal medya hesabı Instagram'dan Beren Saat'in doğum günü için şu romantik paylaşımda bulundu:
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''Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün.''
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Kenan Doğulu'nun yazısına herhangi bir tepki vermeyen Beren Saat ise kendi Instagram sayfasından Atiye dizisinin çekimlerinde kumların arasında çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı:
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