Beren Saat'in Atiye'nin ardından yeni projesi belli oldu Instagram'dan duyurdu
Atiye'deki başarısıyla herkesi kendisine hayran bıraktıran Beren Saat, yeni projesini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.
Beren Saat, Netflix'in ikinci orijinal Türk yapımı Atiye'de İstanbullu bir ressamı canlandırdı. İlk sezonu kısa sürede en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressam olan 'Atiye'nin (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatan diziye beğeni yağdı.
Atiye'deki performansıyla adından çokça söz ettiren Beren Saat, ikinci sürprizini de patlattı. Hala Atiye'nin yankıları sürüp konuşulmaya devam ederken Saat, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni projesini açıkladı.
Netflix yapımı bir belgeselle anlaşan Saat, sosyal medya hesabından "Dünya’da Gece - Night on Earth Netflix Belgeseli" notuyla bir paylaşımda bulundu. Bir takipçisinin sorusu üzerine oyuncunun, belgeseli seslendirdiği ortaya çıktı.
Öte yandan Geçtiğimiz yılın başlarında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evliliğinde çıkan krizin 2019 yılının sonlarına doğru atlatıldığı iddia edilmiş, ikilinin beraber tatile çıkması da barışma iddialarını güçlendirmişti.