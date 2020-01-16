Beren Saat'in Atiye'nin ardından yeni projesi belli oldu Instagram'dan duyurdu

Beren Saat, Netflix'in ikinci orijinal Türk yapımı Atiye'de İstanbullu bir ressamı canlandırdı. İlk sezonu kısa sürede en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressam olan 'Atiye'nin (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatan diziye beğeni yağdı.