Beren Saat ve Mehmet Günsür'un başrol paylaştığı Atiye dizisinden ilk fotoğraf ve fragman geldi
Beren Saat ve Mehmet Günsür'un başrol paylaştığı Atiye dizisi 27 Aralık tarihinde Netflix'te izleyicileriyle buluşmaya hazırlanırken ilk fragman ve fotoğrafta yayınlandı.
Başrollerinde oyunculuklarıyla herkesin beğenisini kazanmış olan Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal Türk dizisi olacak olan Atiye'nin 50 saniyelik bir fragmanı yayınlandı.
27 Aralık tarihinde Netflix izleyicileriyle buluşacak olan Atiye, genç ve güzel bir ressamın sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Diziden ilk kareler de yayınlandı.
Güzel oyuncu Beren Saat ise en son dizi oyunculuğunu Muhteşem Yüzyıl'da sergilemişti. Dizide Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger de yer alıyor.
Atiye dizisinin konusu: Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açan Atiye dizisinin ilk fragmanı Netflix tarafından yayınlandı.