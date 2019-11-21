Beren Saat ve Mehmet Günsür olay oldu Atiye dizisinden ilk kareler yayınlandı

Atiye'nin tanıtımının ardından sosyal medyaya düşen ilk karelerde ise başroller Beren Saat ve Mehmet Günsür en çok konuşulanlar oldu. Netflix'te 27 Aralık'ta yayınlanması beklenen Atiye'nin başrolleri Saat ve Günsür'ün uyumu izleyicileri şimdiden heyecanlandırırken ikilinin çok yakıştığına dair birçok yorum yapıldı.