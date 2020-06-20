Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında şok iddia Beren Saat harekete geçti
Tam barıştılar derken Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında ortaya atılan yeni iddia, hayranlarını üzdü. İddialara göre Beren Saat, harekete bile geçti.
2014 yılında Amerika'da nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliğinde yine kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl ilişkilerinde büyük bir kriz yaşayan çift, bir süre sonra aralarını düzeltmeyi başarmıştı.
Bir süredir mutlu bir evlilikleri olduğu gözlenen çift, herkesi çok şaşırttı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; İkili, yine ayrılık kararı aldı. Evliliklerindeki krizi aşamadıkları konuşulan ikiliden Beren Saat, evden ayrılmak için emlakçılara haber gönderdi ve acil daire arayışına girdi.
Beren Saat, eşinin bu yılki doğum gününde paylaştığı mesajıyla yine kafaları karıştırmıştı. Saat'in 'beceremediğimiz evlilik olsun' sözlerinin ardından bir kriz daha patlak vermişti.
Beren Saat, 45 yaşına giren eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü için şu mesajı paylaşmıştı: