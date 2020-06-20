Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında şok iddia Beren Saat harekete geçti

Bir süredir mutlu bir evlilikleri olduğu gözlenen çift, herkesi çok şaşırttı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; İkili, yine ayrılık kararı aldı. Evliliklerindeki krizi aşamadıkları konuşulan ikiliden Beren Saat, evden ayrılmak için emlakçılara haber gönderdi ve acil daire arayışına girdi.