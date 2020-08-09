Beren Saat mayosuyla eşi Kenan Doğulu'ya poz verdi sevenleriyle böyle paylaştı

2014 yılında hayatını şarkıcı Kenan Doğulu ile birleştiren Beren Saat, artık eskiye göre daha mutlu, bir dönem evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezerken şimdilerde ikili beraber tatilin keyfini çıkarıyor. Çeşme'de tatil yapan ikili, mutlu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaşmadan geçmiyor.