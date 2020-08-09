Beren Saat mayosuyla eşi Kenan Doğulu'ya poz verdi sevenleriyle böyle paylaştı
ÇEŞME'de tatil yapan Beren Saat ve Kenan Doğulu, sosyal medya paylaşımlarıyla beğenileri topluyor, ikilinin evliliklerinde artık her şey yolunda ilerliyor.
2014 yılında hayatını şarkıcı Kenan Doğulu ile birleştiren Beren Saat, artık eskiye göre daha mutlu, bir dönem evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezerken şimdilerde ikili beraber tatilin keyfini çıkarıyor. Çeşme'de tatil yapan ikili, mutlu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaşmadan geçmiyor.
Beren Saati, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı mayolu paylaşımına bir yenisini ekledi. Üstelik bu sefer mayolu pozunu eşi Kenan Doğulu çekti.
Kırmızı mayosuyla beraber havuzdan çıktığı anları paylaşan Beren Saat, fotoğrafın altında ise eşi Kenan Doğulu'nun marifeti olduğunu belirtti.
Beren Saat, paylaşımında kadınlara destek etiketleri atmayı da ihmal etmedi. Saat'in mayolu paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve yorum yapıldı.