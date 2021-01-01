Beren Saat Kenan Doğulu'dan olay yılbaşı pozu! Eşi yerine bakın ne paylaştı
Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yılbaşı pozları olay oldu.
Evliliklerindeki çatlakları bir bir kapatan Beren Saat yılbaşında Kenan Doğulu ile evlerinde birlikte geçirdiler. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan çiftlerin pozları olay oldu.
Kenan Doğulu sosyal medya hesabından eşiyle fotoğraf paylaşırken, Beren Saat ise kedisiyle fotoğraf paylaştı.
Yaklaşık 5 milyon takipçisi bulunan Beren Saat kedisiyle birlikte yeni yıl pozu verdi.
Ünlü şarkıcı Doğulu, eşi Beren Saat ile dudak dudağa olduğu bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Not olarak ise "Yeni yılda sarılın, sevin, dinleyin birbirinizi" yazdı.