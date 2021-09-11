Beren Saat ilk aşkı Efe Güray'ın kardeşinin düğününde... Kenan Doğulu şarkı söyledi
Ünlü oyuncu Beren Saat, 2004’te vefat eden ilk aşkı Efe Güray’ın kardeşi Yaman Güray'ın Ankara'daki düğününe katıldı. Eşi Kenan Doğulu da gecede sahneye çıkarak davetlileri coşturdu.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın kardeşi Yaman Güray'ın, Ankara'da gerçekleşen düğününe katıldı. Düğünde Kenan Doğulu sahnede şarkı söylerken, Beren Saat de eşlik edip dans etti.
İkinci bir şans verdiği evliliğinde eşi Kenan Doğulu ile mutlu günler geçiren Beren Saat, 2004 yılında trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisi Efe Güray'ın kardeşinin düğününe katıldı.
Beren Saat'in ilk aşkı Efe Güray'ın kardeşi Yaman Güray evlendi, gecede Kenan Doğulu sahneye çıktı!
Düğün için Ankaya giden çiftin eğlenceli dakikaları sosyal medyada paylaşıldı.