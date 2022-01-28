Benzin motorin ve LPG'ye bir yılda 79 kez zam yapıldı! 4 liralık benzin 14 lira oldu

Doların yükselişiyle birlikte 2021 yılında benzin, motorin ve LPG'ye yağmur gibi zam geldi. Akaryakıt ürünlerine bir yılda tüm 79 kez zam yapıldı. 2021 yılında benzine 33, motorine 28, LPG’ye ise 18 kez zam yapıldı. Zamların bir kısmı doğrudan pompa fiyatına yansırken, bir kısmıysa Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılandı. İşte bir yılda benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar...