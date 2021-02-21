Benzerliklerini gören şaştı kaldı! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in ablası olay oldu
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da oynayan Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik'i gören hayrete düştü.
İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da seyirciyle buluşan Arka Sokaklar 15 sezondur ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle tanınan Yüsra Geyik pozlarıyla sık sık magazin gündemine olay oluyordu.
Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız derin dekolteli pozuyla büyük ses getiren Geyik'e takipçileri " "Hüsnü başkan görmesin" yorumunu yapmıştı.
30 yaşındaki Yüsra Geyik özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in ablası Kübra'yı görenler şaştı, kaldı.