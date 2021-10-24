Bensu Soral ve eşi Hakan Baş evleri ayırdı mı? Karım ne derse o demişti
Son olarak Cam Tavanlar dizisi ile ekrana yeniden dönen oyuncu Bensu Soral'ın evliliğinde uzun süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Boşandılar iddiası ile magazin basınında konuşulan Bensu Soral'ın ve eşi Hakan Baş evlilikleri hakkında yeni açıklamalar yaptı. Peki çift evleri ayırdı mı?
2018 yılında iş adamı olan Hakan Baş ile evlenen oyuncu Bensu Soral'ın evliliğinin üzerinde son günlerde kara bulutlar dolaşıyordu. Kubilay Aka ile yakınlaştığı iddia edilen Bensu Soral'ın alyansını çıkarması boşanıyorlar iddiasını güçlendirmişti. Fakat çift evliliklerini kurtarma kararı almış ve iddiaları yalanlamıştı. Hakan Baş, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser veren Edis'i izlemeye gitti.
Baş, konser öncesi muhabirlerle sohbet etti. Hakan Baş, 'Bensu Hanım evleri ayırdığınızı söyledi. Barışma olacak mı?' sorusuna cevap verdi.
"Bensu ne diyorsa doğru.Sorunlar yaşadık, şuanda da bakıyoruz...Bunlar özel şeyler... Bensu ne diyorsa o. O daha çok basının önünde." dedi.
Aldatma iddiası
Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi üzerine ünlü çiftin ayrılacakları yönünde haberler çıkmıştı.Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.