Benim Tatlı Yalanım'ın yıldızı Aslı Bekiroğlu hastaneden paylaştı hayranlarını korkuttu

Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir?

1996 yılında doğan genç oyuncu, İstanbul’da hayata gözlerini açmış ve çocukluğundan beri de İstanbul’da yaşıyor. İtalyan Lisesi mezunu olan Aslı Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi, beslenme bölümünde eğitimine devam etmektedir.