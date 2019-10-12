Benim Tatlı Yalanım'ın yıldızı Aslı Bekiroğlu hastaneden paylaştı hayranlarını korkuttu
Benim Tatlı Yalanım dizisinin yıldızı Aslı Bekiroğlu, hastaneden yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.
Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın genç yıldızı Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.
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Instagram hesabına hastaneden doktoruyla beraber fotoğraf koyan Bekiroğlu, hayranları tarafından soru yağmuruna tutuldu.
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Aslı Bekiroğlu'nun sağ dizinde oluşan bir sıkıntı nedeniyle hastanede olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anlaşıldı.
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Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir?
1996 yılında doğan genç oyuncu, İstanbul’da hayata gözlerini açmış ve çocukluğundan beri de İstanbul’da yaşıyor. İtalyan Lisesi mezunu olan Aslı Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi, beslenme bölümünde eğitimine devam etmektedir.
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