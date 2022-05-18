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'Benim için 1 numara' deyip en beğendiği ismi Nuri Alço açıkladı: Yok böyle bir şey

'Benim için 1 numara' deyip en beğendiği ismi Nuri Alço açıkladı: Yok böyle bir şey

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.

'Benim için 1 numara' deyip en beğendiği ismi Nuri Alço açıkladı: Yok böyle bir şey

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, TMB Tv'de Kadir Balık ve Dora Ercan Altınbaşak'ın sunduğu Mevzu Ne isimli programa konuk oldu. 

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'Benim için 1 numara' deyip en beğendiği ismi Nuri Alço açıkladı: Yok böyle bir şey

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, “Ben sinemayı seviyorum, sinema kalıcı, diziler geçici." dedi.

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'Benim için 1 numara' deyip en beğendiği ismi Nuri Alço açıkladı: Yok böyle bir şey

Sinema filmleri ve televizyon dizilerine ilişkin konuşan Alço, beğendiği oyuncuyu açıkladı. 

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'Benim için 1 numara' deyip en beğendiği ismi Nuri Alço açıkladı: Yok böyle bir şey

Alço beğendiği isimlerin başında ise Kıvanç Tatlıtuğ’un geldiğini ifade etti.

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