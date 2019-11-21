'Benim arılarım beni tanır' deyip yarı çıplak arıların arasına daldı

Fatsa'da balcılık yapan, bölgede ve sosyal medyada ‘Balcı Abdulkadir’ olarak tanınan 43 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kendi arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiledi. Yaklaşık 300 peteği bulunan ve arıların, günün belirli saatlerinde insanları ısırmadığını iddia eden arı adam, bununla birlikte kendi arılarının da kendisine asla zarar vermeyeceğini ispatlamak için yarı çıplak soyundu.