'Benim arılarım beni tanır' deyip yarı çıplak arıların arasına daldı
ORDU'da balcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, 'arılarının kendisini tanıdığını' belirterek yarı çıplak bir vaziyette arıların arasında daldı.
Fatsa'da balcılık yapan, bölgede ve sosyal medyada ‘Balcı Abdulkadir’ olarak tanınan 43 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kendi arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiledi. Yaklaşık 300 peteği bulunan ve arıların, günün belirli saatlerinde insanları ısırmadığını iddia eden arı adam, bununla birlikte kendi arılarının da kendisine asla zarar vermeyeceğini ispatlamak için yarı çıplak soyundu.
Binlerce arıya meydan okudu
Arıların dilinden anlayan ve onlarla bağ kurduğunu söyleyen, peteklerini açtıktan sonra da gömleğini, atletini çıkartıp, eşofmanının paçalarını da yukarı kaldıran Yirmibeşoğlu, yarı çıplak bir vaziyette binlerce arıyla adeta dans etti.
"Arılar bana zarar vermez"
Arılarının kendisine zarar vermediğini iddia eden Yirmibeşoğlu, şöyle konuştu: Bu işlemin profesyonel bir şekilde yapılması gerek. Aksi takdirde tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Kimsenin böyle korunmasız şekilde arıların içerisine girmemesi gerek.
"Arı çalıştığı zaman kimseye dokunmaz"
Arıların içerisine günün belirli saatlerinde girilmesi gerektiğini, arıların tam öğle vaktinde çalıştıklarını bu nedenle de inşaları ısırmadığını ifade eden arı adam, sözlerini şöyle sürdürdü: