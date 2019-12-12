Benim Adım Melek'in isyankar kızı Defne pozlarıyla mest etti!
TRT 1'in ses getiren dizisi Benim Adım Melek çarşamba gününe daha ilk bölümden adını yazdırdı. Dizide Melek'in isyankar, başına buyruk kızı Defne, yani Rabia Soytürk ise dizinin parlayan yıldızı oldu.
3 çocuğu ile birlikte baba evinden dönen Melek'in hikayesinin anlatıldığı dizi TRT 1 ekranlarının yeni dizisi. Daha ilk bölümden seyirciyi saran senaryosuyla dizi çarşamba akşamlarına şimdiden adını yazdırdı bile.
Çekimleri Gaziantep'te başlayan ve İstanbul'a uzanan dizinin başrolünde ise başarılı iki isim var; Halil karakterine hayat veren Kutsi ve Melek'in dram dolu hayatına can veren Nehir Erdoğan...
Çocuklarının bitmez tükenmez sorunları ile tek başına mücadele etmek zorunda kalan Melek'in hikayesinin işlendiği dizide dikkatleri üzerine çeken genç bir yetenek var. Dizide isyankar kız Defne'yi başarılı bir şekilde canlandıran Rabia Soytürk...
Peki dizide Melek nasıl biridir: Melek’in söz dinlemez asi, güzeller güzeli bir genç kızdır. Gözü hep yükseklerde olan Defne, başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla ile annesi Melek'i zaman zaman isyan ettirecek noktaya getirir.