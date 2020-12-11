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Benim Adım Melek yıldızı Nehir Erdoğan bakın kiminle aşk yaşıyor şaşırttı

TRT 1'deki Benim Adım Melek adlı dizide oynayan Nehir Erdoğan'ın sevgilisi Hatice Aslan'ın eski eşi ressam Renan Kaleli çıktı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek'de Melek karakterini canlandıran Nehir Erdoğan, son günlerde özel hayatıyla tüm gözleri üzerine çekti. 

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Snob Magazin'in haberine göre, Nehir Erdoğan'ın yaklaşık 2 yıldır Hatice Aslan'ın eski eşi ressam Renan Kaleli ile birlikte olduğu öğrenildi. Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında oyuncu Hatice Aslan ile evliydi. 

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Özel hayatıyla gündeme gelmemeye çalışan Nehir Erdoğan, 2014 yılında görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenip Paris'e yerleşmişti. Erdoğan, sürpriz bir şekilde 2017 yılında Ahmet Sesigürgil'den boşanmıştı.

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Bugüne kadar rol aldığı 'Koçum Benim', 'Yabancı Damat', 'Hayat Yolunda ve 'Benim Adım Melek' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Nehir Erdoğan'ın özel hayatıyla ilgili gerçekleri ilk kez öğrenenler şaşkınlık yaşadı.

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