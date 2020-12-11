Benim Adım Melek yıldızı Nehir Erdoğan bakın kiminle aşk yaşıyor şaşırttı

Bugüne kadar rol aldığı 'Koçum Benim', 'Yabancı Damat', 'Hayat Yolunda ve 'Benim Adım Melek' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Nehir Erdoğan'ın özel hayatıyla ilgili gerçekleri ilk kez öğrenenler şaşkınlık yaşadı.