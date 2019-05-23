Beni zor tuttular diyen Alişan'dan olay Mahsun Kırmızıgül açıklaması
CNN Türk'te Buket Aydın'ın konuğu olan şarkıcı Alişan, bir dönem aralarında su sızmadığı Mahsun Kırmızıgül ile ilgili bir düğünde yaşanan anısını paylaşarak sanatçıya tepki gösterdi.
Sevilen şarkıcı Alişan, Buket Aydın'ın CNN Türk'te yayınlanan 40'ın konuğu oldu. Özel hayatı hakkındaki soruları yanıtlayan Alişan, yıllar önce aralarından su sızmayan Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz hakkında konuşarak Kırmızıgül'e resti çekti. Alişan, Kırmızıgül'ün babasına yaptığını iddia ettiği saygısızlığı anlattı.
Alişan, Buket Aydın 'Hala Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'e kırgın mısınız? Ya da onlar mı size kırgın?' sorusu üzerine şu cevabı verdi:
"Ben en küçüktüm. Ve ben ayrıldıktan sonra da birlikteyken de ben hep saygılı davrandım. Hep saygıyı veren ben oldum. Küçük olarak hiçbir zaman onlara bir saygısızlık yapmadım. Ta ki Mahsun Kırmızıgül benim babama bir saygısızlık yapana dek. O zamana kadar çok fazla görüşmüyorduk.
Belki ayrıldıktan sonra ara ara görüşmeye başladık. Bir yerde gördüğümüz zaman ben gittim yanlarına. Ne bileyim soru sorulduğu zaman ben hep cevap verdim. Onlarla ilgili ama aynı sevgiyi ikisinden de göremedim.