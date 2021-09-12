'Beni kafamdan vur' deyip İstanbul'a kaçan Afgan şarkıcı Aryana Sayeed anlattı: Kucağıma...
Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi sonra İstanbul'a kaçan Afgan popstar yarışmasının jürisinde yer alan Aryana Sayeed anlattıkları şok etti.
Afganistan'da kadın hakları savunuculuğu ve kıyafetleri nedeniyle radikal isimlerin öfkesine maruz kalan 36 yaşındaki Afgan pop yıldızı Aryana Sayeed, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil’den İstanbul’a nasıl kaçtığını anlattı.
İstanbul’daki dairesinde AFP Ajansı’na konuşan şarkıcı Aryana Sayeed, çok sevdiği Kabil’den filmlere konu olabilecek bir şekilde kaçtı.
Sayeed, Afganistan’da bir zamanlar selfie çektirmek isteyen hayranları nedeniyle sokakta yürüyemediğini belirtti.
Sayeed’in Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığı 15 Ağustos’ta ilk kaçma girişimi başarısız oldu.