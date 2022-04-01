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'Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti' diyen Dilara Kurşun dehşeti anlattı: Issız bir plaja götürüp kıyafetlerimi...

'Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti' diyen Dilara Kurşun dehşeti anlattı: Issız bir plaja götürüp kıyafetlerimi...

2016 Miss Turkey yarışmasıyla meşhur olan 26 yaşındaki genç model Dilara Kurşun, Tufan Kılıç’la yüzleşti yaşadığı dehşeti anlattı.

'Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti' diyen Dilara Kurşun dehşeti anlattı: Issız bir plaja götürüp kıyafetlerimi...

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından kaçırılarak ormanlık alana götürülmüştü.

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'Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti' diyen Dilara Kurşun dehşeti anlattı: Issız bir plaja götürüp kıyafetlerimi...

Burada darp edilerek cinsel istismara maruz kalan Kurşun, eski sevgilisinden kaçmıştı.

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'Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti' diyen Dilara Kurşun dehşeti anlattı: Issız bir plaja götürüp kıyafetlerimi...

Kurşun elinden kurtulduğu eski sevgilisini ihbar etmişti.

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'Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti' diyen Dilara Kurşun dehşeti anlattı: Issız bir plaja götürüp kıyafetlerimi...

Olayla ilgili hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Kurşun'a darp raporu verildi.

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