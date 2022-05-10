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'Beni biraz sıktı, hoşuma gitmedi' diyen Karabiberim İlknur Soydaş isyan etti: Gelen teklifler...

'Beni biraz sıktı, hoşuma gitmedi' diyen Karabiberim İlknur Soydaş isyan etti: Gelen teklifler...

Serdar Ortaç'ın klip teklifini kabul etmesinin ardından ise hayatı bir anda değişen İlknur Soydaş isyan etti.

'Beni biraz sıktı, hoşuma gitmedi' diyen Karabiberim İlknur Soydaş isyan etti: Gelen teklifler...

90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' adlı şarkısının klibinde yer alan eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, dün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. 

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'Beni biraz sıktı, hoşuma gitmedi' diyen Karabiberim İlknur Soydaş isyan etti: Gelen teklifler...

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Soydaş, gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

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'Beni biraz sıktı, hoşuma gitmedi' diyen Karabiberim İlknur Soydaş isyan etti: Gelen teklifler...

Soydaş, Serdar Ortaç’in istemesi dahilinde yeni kliplerinde de oynayabileceğini belirtti.

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'Beni biraz sıktı, hoşuma gitmedi' diyen Karabiberim İlknur Soydaş isyan etti: Gelen teklifler...

"Klip bana uğurlu geldi fakat sürekli 'Karabiberim' klibi ile anılmak beni biraz sıktı" diyen Soydaş "Klip sonrası birçok dizi ve filmde rol aldım fakat 'Karabiber' olarak kalmak hoşuma gitmedi." dedi.

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