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Bengü kızı Zeynep ile paylaştı beğeniler peş peşe yağdı

Bengü, kızı Zeynep ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bengü'nün paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, 2019'da kızı Zeynep'i kucağına aldı. 41 yaşındaki Bengü, 11 aylık kızı Zeynep ile bu pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Takipçileri Bengü'nün kızı Zeynep ile paylaşımına "Maşallah" ve "Küçük Bengü" şeklinde yorumlarda bulundu. Minik Zeynep'in annesine benzerliği ise görenleri şaşırttı. 

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Geçtiğimiz günlerde karantina süreci sorulan Bengü, küçük bebeği olduğu için çok kaygılandığını ancak onunla ilgilendikleri için keyifli vakit geçirdiklerini ifade etmişti.

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Bengü, düzenli egzersiz yaparak ve sağlıklı beslenme ile doğum kilolarından kurtulduğunu da dile getirmişti.  Bengü, şu ifadeleri kullanmıştı:

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