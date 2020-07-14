Bengü kızı Zeynep ile paylaştı beğeniler peş peşe yağdı
Bengü, kızı Zeynep ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bengü'nün paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, 2019'da kızı Zeynep'i kucağına aldı. 41 yaşındaki Bengü, 11 aylık kızı Zeynep ile bu pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
116
Takipçileri Bengü'nün kızı Zeynep ile paylaşımına "Maşallah" ve "Küçük Bengü" şeklinde yorumlarda bulundu. Minik Zeynep'in annesine benzerliği ise görenleri şaşırttı.
216
Geçtiğimiz günlerde karantina süreci sorulan Bengü, küçük bebeği olduğu için çok kaygılandığını ancak onunla ilgilendikleri için keyifli vakit geçirdiklerini ifade etmişti.
316
Bengü, düzenli egzersiz yaparak ve sağlıklı beslenme ile doğum kilolarından kurtulduğunu da dile getirmişti. Bengü, şu ifadeleri kullanmıştı:
416