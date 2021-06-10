Bengü bakanlığın uyarısını dikkate almadı! Gülşen Hazar Ergüçlü soluğu hastanede aldı

Müzisyen Merve Özbey, "Şükür aşı olabildim... Storylerde de söylemiştim ama buradan da paylaşmış olayım. Bunca zamandır canla başla çalısan sağlık personelimize (inanılmaz güler yüzlüler),Sağlık Bakanlığı çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor. Dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşuruz." şeklinde konuştu.