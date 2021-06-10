Bengü bakanlığın uyarısını dikkate almadı! Gülşen Hazar Ergüçlü soluğu hastanede aldı
Müzisyenlerin aşıda öncelik kapsamına alınmasının ardından ünlü isimler aşı yaptırmak için hastanelere akın etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün sosyal medyadan “Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz” diyerek sanatçıların aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Müzisyenler, oyuncular ve sahne ekipleri randevu alarak aşı olmaya başladı. Ünlü isimler aşı olurken çekilen karelerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Müzisyen Merve Özbey, "Şükür aşı olabildim... Storylerde de söylemiştim ama buradan da paylaşmış olayım. Bunca zamandır canla başla çalısan sağlık personelimize (inanılmaz güler yüzlüler),Sağlık Bakanlığı çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor. Dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşuruz." şeklinde konuştu.
Ünlü şarkıcı Gülşen, "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına... Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir." ifadelerini kullandı.
Yalın, "Aşımı oldum... Müzisyenlerin aşılanabilmesi için emek veren herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda herkesin aşıya ulaşabilmesi umuduyla..." ifadelerini kullandı.