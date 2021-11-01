Bengü 2. kez anne oldu! Oğluna öyle bir isim verdi ki...
42 yaşındaki şarkıcı Bengü ikinci kez anne oldu. İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Bengü oğluna eşinin ismi olan Selim adını verdi.
1.5 sene birliktelik yaşadığı Selim Selimoğlu'yla 2018 yılının Ağustos ayında hayatını birleştiren ünlü şarkıcı, ilk çocuğu Zeynep'i 2019 yılında kucağına almıştı. İkinci kez anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çift oğullarına Selim adını verdi. Babasıyla aynı adı taşıyan Selim bebek 3760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda dünyaya geldi.
Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk bebeğini 2019 yılında kucağına alan sanatçı Bengü, yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, bu sabah dünyaya gelen oğullarına Selim adını verdi.
Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şarkıcı Bengü'nün doğumunu gerçekleştiren Kadın Sağlığı ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Habibe Seyisoğlu, şu bilgileri verdi;