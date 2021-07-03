'Benden mutlusu yok' deyip müjdeyi verdi! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy kanser olmuştu
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan karakterini canlandıran genç oyuncu Boğaz Aksoy son paylaşımıyla müjdeyi verdi.
Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, iki ay önce lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı.
Aksoy kötü haberi "Sevgili dostlarım, ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım." sözleriyle duyurmuştu.
Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.
Paylaşımında Aksoy "Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı Allah’ın izniyle yenen taraf biz olacağız. Bu tarif edilemez bir duygu." ifadelerini kullandı.