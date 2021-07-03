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'Benden mutlusu yok' deyip müjdeyi verdi! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy kanser olmuştu

'Benden mutlusu yok' deyip müjdeyi verdi! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy kanser olmuştu

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan karakterini canlandıran genç oyuncu Boğaz Aksoy son paylaşımıyla müjdeyi verdi.

'Benden mutlusu yok' deyip müjdeyi verdi! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy kanser olmuştu

Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, iki ay önce lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı.

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'Benden mutlusu yok' deyip müjdeyi verdi! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy kanser olmuştu

Aksoy kötü haberi "Sevgili dostlarım, ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım." sözleriyle duyurmuştu.

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'Benden mutlusu yok' deyip müjdeyi verdi! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy kanser olmuştu

Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

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'Benden mutlusu yok' deyip müjdeyi verdi! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy kanser olmuştu

Paylaşımında Aksoy "Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı Allah’ın izniyle yenen taraf biz olacağız. Bu tarif edilemez bir duygu." ifadelerini kullandı.

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