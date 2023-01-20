Benan Saraç ateş püskürmüştü! Ender Saraç ile ödül törenine katılan Astrolog Aygül Aydın şikayetçi oldu
2013 yılında Benan Saraç ile nikah masasına oturan ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılmıştı. Aynı törene eşinden ayrı katılan Benan Saraç ise sosyal medya hesabından eşine adeta ateş püskürmüştü. Benan Saraç'ın sert sözlerinin ardından zor durumda kaldığını belirten astrolog Aydın harekete geçerek Benan Saraç'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.
2013 yılında doktor ve yazar Ender Saraç ile nikah masasına oturan Benan Saraç, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde eşi Benan Saraç yerine astrolog Aygül Aydın ile katılarak poz vermişti. Sosyal medya hesabından törenden paylaşım yapan Benan Saraç, bir takipçisinin "Eşinizde orada ama sizi beraber göremiyoruz" yorumu üzerine sessizliğini bozan Benan Saraç, adeta ateş püskürmüştü.
"Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum.
"ADAM OLMAYI ÖĞRENECEKSİN"
Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım!" diyerek tepki göstermişti.
Takipçisinin yorumuna cevap veren Saraç, "Çok haklısınız. Yanımda olmalı her daim. Ancak buna yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum, ayağa kaldırdım onu. Bir aile ile ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içerden bitiren bir duygu" dedi.