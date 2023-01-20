Benan Saraç ateş püskürmüştü! Ender Saraç ile ödül törenine katılan Astrolog Aygül Aydın şikayetçi oldu

Takipçisinin yorumuna cevap veren Saraç, "Çok haklısınız. Yanımda olmalı her daim. Ancak buna yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum, ayağa kaldırdım onu. Bir aile ile ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içerden bitiren bir duygu" dedi.