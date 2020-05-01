Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'e olay gönderme! Sular durulmuyor
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken sunucu Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini duyurmuştu. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Hanım ayrılıktan sonra manidar bir paylaşımda bulundu.
Magazin gündeminden yaşadığı aşk ile düşmeyen, Söylemezsem Olmaz'ın eski sunucusu Ece Erken, kısa bir süre önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ayrıldığını duyurdu. Fakat, Ece Erken ile Benan Mahmutyazıcıoğlu arasındaki sular durulmuyor.
Birbirine dava açan ikiliden Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi ve Ece Erken'in ayrılmasından sonra manidar bir paylaşımda bulundu. Çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafını yayınlayan Benan Hanım, “Sakin kaldığın zaman, hayat senin yapmak istediğin şeyi çok güzel şekilde önüne seriyor. Sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerini oturuşunu seyrediyorsun. Herkesin ve her şeyin zamanı var” dedi.
Ne olmuştu?
Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yaratmıştı. Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.