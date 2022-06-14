"Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam" diyen Aleyna Tilki'den bomba itiraf!

Güçlü sesiyle, yaptığı şarkılarla, çektiği kliplerle adından , söz ettiren, "Yetenek Sizsiniz" programında şöhrete kavuşan genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu markanın davetindeki dansı ile sosyal medyaya damga vurmuştu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tilki yaptığı paylaşıma "Bana çocukken yapılanları bir anlatsam.." notunu düşerek hayranlarını şoke etti!