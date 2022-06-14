"Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam" diyen Aleyna Tilki'den bomba itiraf!
Bir dönem Acun Ilıcalı'nın programı "Yetenek Sizsiniz" ile şöhrete kavuşan, güçlü sesiyle, yenilikçi tavrıyla, yaptığı şarkılarla, çektiği kliplerle adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu markanın davetindeki dansı ile sosyal medyaya damga vurmuştu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tilki yaptığı paylaşıma "Ben çocukken bana yapılanları bir anlatsam.." notunu düşerek hayranlarını şoke etti!
Güçlü sesiyle, yaptığı şarkılarla, çektiği kliplerle adından , söz ettiren, "Yetenek Sizsiniz" programında şöhrete kavuşan genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu markanın davetindeki dansı ile sosyal medyaya damga vurmuştu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tilki yaptığı paylaşıma "Bana çocukken yapılanları bir anlatsam.." notunu düşerek hayranlarını şoke etti!
Katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla şöhrete kavuşan daha sonra söylediği şarkılarla milyonlarca kitleye ulaşan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık dikkat çekiyor. Aleyna Tilki, şimdi ise kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.
Çocukluğundan beri müzik sektöründe..
Sosyal medyada cesur pozlar paylaşarak adından söz ettiren 22 yaşındaki Aleyna Tilki çocukluğundan beri müzik sektöründe yer alıyor.
Sosyal medyada 2.9 milyon takipçisi var
Sosyal medyada 2,9 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki, bugün yaptığı yeni paylaşımla adeta gündeme bomba gibi düştü.