Ben aday olmak istemiyorum

Başlıkta ifade ettiğim bu söz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait.

Genel Başkanlık için aday olmayacağını mı düşündünüz ?

İlk işittiğim de ben de öyle düşümdüm.

Lakin durum öyle değil.

“Daha önceki kurultaylarda da ben aday olmadım. Talep etmedim.

Dilekçe dahi vermedim. Başvuruda bile bulunmadım. Örgüt aday

gösterdi. Bu defa da örgüt aday gösterirse aday olurum.”

Demiş Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı “değişimden” yana olanlara bırakmamaya kararlı. Statükoyu yok etmeye çalışanlara karşı tüm delegeler ayartmış durumda. Bunu ne için yapıyor tabi ki Genel Başkanlık koltuğunu korumak adına.

Delegeleri belirleyen belediye başkanlarının büyük çoğunluğunun Kılıçdaroğlu adına çalıştıkları da bilinmektedir.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, CHP tabanındaki umutsuzluk, bize gelen duyumlar “ Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başında kalırsa yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceğiz” mesajları bir an aklıma geliverdi.

Birinci yüzyılını tamamlayan CHP, artık ikinci yüzyılına ulaşmışken Kılıçdaroğlu partisini var olan şekliyle ve bu kadroyla nereye taşıyabilir ?

Kemal Kılıçdaroğlu etrafını kuşatan, sürekli padişahım çok yaşa diyen şakşakçı insanları kendinden uzaklaştıramadığı sürece kaybetmeye devam edecek.

Acil Kodu: ZAM…

Toplumun büyük kesimin de hayat şartlarına karşı yediden yetmişe herkesi rahatsız eden ciddi bir geçim sıkıntısı var.

Ekonomik kriz en çok alt gelir grubunu, çalışanı, emekliyi ve yoksulları etkiliyor. Bu yaşanan krizin etkilerini azaltmak için alınan tedbirler, önlemler yine alt gelir grubunun sırtına yükleniyor.

Emekli 7 bin 500, asgari ücretli 11 bin 400 lira maaş alıyor.

Ülkeye yabancı yatırımcı bulmak neredeyse imkansız.

Dış kaynak getirilemiyor.

Bu konjoktürde olan vatandaşa oluyor.

Devlete gelir sağlamak için vatandaşın gideri arttırılıyor KDV ve ÖTV kalemleriyle.

Market ve Pazar yangın yeri. Domatesin kilo fiyatı 35 lira. Üzümün kilosu 50 lira. Kiraz, incir 85 liraya satılıyor semt pazarında. Yoğurt, süt, peynir alırken el yakıyor. Simit pek çok hanede lüks gıda oldu.

Çalışan ve emeklinin giderleri artıyor, geçim için gerekli kaynağı bulması imkansız hale geliyor.

Sadece geçim derdi mi ?

Sağlık

Eğitim

Kira

Göç

Göçmen

Farkında değiliz pek çok defa ama ülkemizin demografik yapısı, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik yapısında her geçen gün erime oluyor.

Toplumun büyük çoğunluğunda yaşanan bu rahatsızlık hali, itiraz ve tepkilere ilgili ve yetkililer kulak vermeli. Acil olarak çözüm üretilmelidir. Aksi halde düzeltilmesi mümkün olmayan sonuçlara gebe bu toplum. Vatandaş sokağa inmeden iktidar duruma dikkat çekmeli.

Bu durum böyle gitmez, gitmemeli !!!