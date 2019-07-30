Bella ve Gigi Hadid kardeşler Mikonos tatilleri olay! Ünlü modellerin deniz ve güneş keyfi
YUNANİSTAN'ın Mikonos Adası, bu sene birçok ünlüyü ağırladı ve ağırlamaya devam ediyor. Mikonos'un son ziyaretçileri ise süper model kardeşler Bella ve Gigi Hadid oldu. Hadid kardeşlerin denizin ve güneşin keyfini çıkardıkları anlar ise kameralar yansıdı.
Bu yaz birçok ünlüye ev sahipliği yapan Yunanistan'ın Mikonos Adası'nı tercih edenler arasına Bella ve Gigi Hadid kardeşler de dahil oldu. Arkadaşlarıyla tatil için Mikonos Adası'nı tercih eden ünlü modeller, arkadaşlarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.
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Mikonos'un sahilini yaptıkları su şakalarıyla şenlendirerek eğlenen 24 yaşındaki Gigi Hadid ile 22 yaşındaki kardeşi Bella, güzellikleri ve fit vücutlarıyla dikkat çekti.
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Denizde şakalaşmayı güreşe çeviren kız kardeşlerin eğlenceli anları kameralara yansıdı.
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Kumlarla oynarken de görülen kardeşler, arkadaşlarıyla denizin içinde oturarak neşeli bir sohbete daldı.
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