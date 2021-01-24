Bella Hadid üstsüz poz verdi alay konusu oldu: Uzaylı Zekiye
Bir derginin 2021 bahar sayısı için cesur pozlar veren Bella Hadid alay konusu oldu.
24 yaşındaki Filistin asıllı Amerikan model Bella Hadid verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hadid bir dergi için objektif karşısına geçti.
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Çekimler için tüm vücudu boyanan ünlü model, cesur pozlar verdi.
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24 yaşındaki ünlü model bu kez, V Magazine dergisinin 2021 bahar sayısı için objektif karşısına geçti ve cesur pozlar verdi.
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Çekimler için tüm vücudu boyanan Bella Hadid, üstsüz pozlarıyla dikkat çekti.
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