Bella Hadid tt oldu! Sosyal medya hesabından özür diledi

Kullanıcılar Hadid’i bayrağa saygısızlıkla ve hakaretle suçlarken, ‘Bella Hadid ırkçıdır’ (#BellaHadidIsRacist) şeklindeki hashtag bir anda en çok konuşulanlar arasına girdi. Bunun ardından hem Twitter hem de Instagram hesabından bir açıklama yapan Bella Hadid, ‘hata’ dediği olay nedeniyle özür diledi.