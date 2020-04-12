Bella Hadid, Facetime aracılığıyla Covid-19 karantinasından çıplak poz verdi
Filistin asıllı ABD'li ünlü manken Bella Hadid, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayınca Vogue İtalya'ya çıplak poz verdi...
Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, Koronavirüs salgını nedeniyle çıkmadığı evinden Vogue İtalya'ya poz verdi. Hadid, fotoğraflardan bazılarını sosyal medya hesabından paylaşınca sosyal medya sallandı.
118
Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, Koronavirüs nedeniyle çıkmadığı evinden Vogue İtalya'ya poz verdi.
218
Fotoğrafları çekmek için Facetime kullanan model, "“Zaman değişiyor ve evden çalışmanın yeni bir anlamı var” dedi.
318
Bella Hadid'in ortalığı karıştıran fotoğrafları şu şekilde:
418