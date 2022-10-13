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Belki de çoğunun adını ilk kez duyacaksınız! İşte Türkiye'deki siyasi partiler...

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Belki de çoğunun adını ilk kez duyacaksınız! İşte Türkiye'deki siyasi partiler...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'de tam olarak 123 siyasi parti bulunuyor. Bilinen partiler dışında çoğunun adını daha önce duymamış bile olabilirsiniz. İşte Türkiye'deki siyasi partilerin listesi...

Belki de çoğunun adını ilk kez duyacaksınız! İşte Türkiye'deki siyasi partiler...

Adalet Birlik Partisi

Kısa Adı: AB PARTİ

Kuruluş Tarihi: 06.06.2018

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Belki de çoğunun adını ilk kez duyacaksınız! İşte Türkiye'deki siyasi partiler...

Adalet Partisi

Kısa Adı: AP

Kuruluş Tarihi: 09.10.2015

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Belki de çoğunun adını ilk kez duyacaksınız! İşte Türkiye'deki siyasi partiler...

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kısa Adı: AK PARTİ

Kuruluş Tarihi: 14.08.2001

333
Belki de çoğunun adını ilk kez duyacaksınız! İşte Türkiye'deki siyasi partiler...

Adaletin Aydınlığı Partisi

Kısa Adı: ADAY

Kuruluş Tarihi: 16.09.2021

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