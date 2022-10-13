Belki de çoğunun adını ilk kez duyacaksınız! İşte Türkiye'deki siyasi partiler...
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'de tam olarak 123 siyasi parti bulunuyor. Bilinen partiler dışında çoğunun adını daha önce duymamış bile olabilirsiniz. İşte Türkiye'deki siyasi partilerin listesi...
Adalet Birlik Partisi
Kısa Adı: AB PARTİ
Kuruluş Tarihi: 06.06.2018
133
Adalet Partisi
Kısa Adı: AP
Kuruluş Tarihi: 09.10.2015
233
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kısa Adı: AK PARTİ
Kuruluş Tarihi: 14.08.2001
333
Adaletin Aydınlığı Partisi
Kısa Adı: ADAY
Kuruluş Tarihi: 16.09.2021
433