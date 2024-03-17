'Belki daha kötüsünü yaparım' oğluyla yurt dışına kaçan Eylem Tok konustu
Türkiye, Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kaza ve sonrasını konuşuyor. Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği olayda anne Tok ve oğlu önce Mısır sonra da ABD'ye kaçmıştı. Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tok'un annesi sessizliğini bozdu. Acı'nın annesine üzüldüğünü ifade eden S.T. "Evlat acısı diner mi? Ama diyor ya 'Gelsinler bir gün bile olsa hapis yatsınlar' diye, içime sokasım var o anneyi. Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım" dedi.
Eylem Tok ve ünlü doktor Bülent Cihantimur'un oğlu 17 yaşındaki T.C., yaptığı kaza sonucunda Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. Türkiye'de infial yaratan olayda anne ve oğlu ilk önce Mısır sonra da ABD'ye kaçmıştı. Tok ve oğlunun New York'ta çekilen görüntüleri tepkilere yol açmıştı. Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tok'un annesi sessizliğini bozdu. Tok'un annesi S.T. "Eylem çocuğu mecbur getirecek. Cezalarını çekecekler" dedi.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ve anne ile oğlunun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Baba ifade vermişti
Soruşturma çerçevesinde 'suçluyu kayırma' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelen şüpheli baba Bülent Cihantimur’un Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkmıştı.
Cihantimur, "Geri dönmesi konusunda ikna ettim. İkna olmuştu ancak sonrasında çevresinden ve medyadan gördüğü bilgilerden dolayı benimle irtibatı kesti. Sonra kendisine ulaşamadım. Oğlumla en son irtibat kurduğumda bana Türkiye’ye dönmek istediğini ısrarla söylemiştir. Her türlü yardıma hazırım. Oğlumun da dönmesini istiyorum. Oğlumla sık sık irtibat kuran bir insanım, bu durum beni de çok üzmüştür. Psikolojim bozuldu. Vefat eden kişinin ailesine taziyeye de gittim.