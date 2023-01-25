Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler feci yaralılar var
İhlas Haber Ajansı
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MALATYA'dan son gelen haber yürekleri ağza getirdi. Bir belediye otobüsü seyir halindeyken baraj gölüne uçtu. Feci olayda yaralılar olduğu bildirildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü Karakaya Baraj gölüne uçtu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve dalgıç sevk edilirken, 7 yolcu ve sürücü ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları ile sudan çıktı.
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Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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Otobüsün sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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