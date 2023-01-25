Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler feci yaralılar var

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü Karakaya Baraj gölüne uçtu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve dalgıç sevk edilirken, 7 yolcu ve sürücü ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları ile sudan çıktı.