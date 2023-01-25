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Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler feci yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler feci yaralılar var

MALATYA'dan son gelen haber yürekleri ağza getirdi. Bir belediye otobüsü seyir halindeyken baraj gölüne uçtu. Feci olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler feci yaralılar var

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü Karakaya Baraj gölüne uçtu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve dalgıç sevk edilirken, 7 yolcu ve  sürücü ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları ile sudan çıktı. 

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Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler feci yaralılar var

Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler feci yaralılar var

Otobüsün sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler feci yaralılar var
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