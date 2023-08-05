Seçmenin istediği ilk 3 aday! Ankara İzmir Mersin Antalya ORC anket sonuçlarını paylaştı

2024'te yapılacak yerel seçimlerinde partilerin adayları merak konusu. AK Parti, CHP ve İyi Parti seçmenin kimi aday görmek istediğiyle ilgili araştırma şirketi ORC Araştırma 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2700 katılımcı ile yüz yüze yaptı. Seçmenin yaşadığı ilde "Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu açık uçlu olarak soruldu. İşte Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'de öne çıkan adaylar...