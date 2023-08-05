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Seçmenin istediği ilk 3 aday! Ankara İzmir Mersin Antalya ORC anket sonuçlarını paylaştı

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Seçmenin istediği ilk 3 aday! Ankara İzmir Mersin Antalya ORC anket sonuçlarını paylaştı

2024 yerel seçimlere doğru siyasi partilerin aday adayları ortaya çıkmaya başladı. Kamuoyu araştırma şirketi ORC, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'de seçmen nezdinde öne çıkan aday adaylarıyla ilgili yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Seçmenin istediği ilk 3 aday! Ankara İzmir Mersin Antalya ORC anket sonuçlarını paylaştı

2024'te yapılacak yerel seçimlerinde partilerin adayları merak konusu. AK Parti, CHP ve İyi Parti seçmenin kimi aday görmek istediğiyle ilgili araştırma şirketi ORC Araştırma 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2700 katılımcı ile yüz yüze yaptı. Seçmenin yaşadığı ilde "Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu açık uçlu olarak soruldu. İşte Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'de öne çıkan adaylar...

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Seçmenin istediği ilk 3 aday! Ankara İzmir Mersin Antalya ORC anket sonuçlarını paylaştı

ANKARA

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Seçmenin istediği ilk 3 aday! Ankara İzmir Mersin Antalya ORC anket sonuçlarını paylaştı

İZMİR

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Seçmenin istediği ilk 3 aday! Ankara İzmir Mersin Antalya ORC anket sonuçlarını paylaştı

ANTALYA

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