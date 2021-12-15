Beklenen yağışlar başladı! Meteoroloji uzmanı uyardı: 20 cm kar olacak

Yoğun kar yağışı geliyor: Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile zamanla İç Ege'nin ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun güneyi ile Antalya, Mersin, Eskişehir ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması Toroslar Mevkii ile yarın zamanla İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.