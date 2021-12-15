Beklenen yağışlar başladı! Meteoroloji uzmanı uyardı: 20 cm kar olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı başladı. Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Öte yandan yetkililer birçok ilde etkili olması beklenen sağanak ve kar yağışı için uyardı. Sıcaklıklar da fena düşüyor. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı başladı. Uludağ'da etkili olan yoğun kar yağışı yavaş yavaş İstanbul'a doğru geliyor. Öte yandan sıcaklık daha da düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara(Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Mardin çevreleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yoğun kar yağışı geliyor: Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile zamanla İç Ege'nin ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun güneyi ile Antalya, Mersin, Eskişehir ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması Toroslar Mevkii ile yarın zamanla İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Pazar gününe dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir uyarıda bulundu. Uçar, "ECMWF'nin bu hafta sonu pazar akşamına kadar beklediği kar yükseklik tahmini, Ankara'da 5-10 cm, çevresindeki illerde ise 20 cm civarında bir kar bekleniyor. Asıl miktar bırakacak yağışı cumartesi ve özellikle Pazar günü görebileceğiz." dedi.