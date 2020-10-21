Bekir Coşkun Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede o detay dikkat çekti
Gazeteci ve yazar Bekir Coşkun (75) memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları ve alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.
Üç yıldır kanser tedavisi gören Bekir Coşkun'un cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından kara yoluyla memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Bugün yakınları ve sevenleri tarafından Bekir Coşkun’un cenazesi hastane morgundan alınarak, doğum yeri olan Tülmen Mahallesi'ne getirildi.
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Cenaze töreninin yapıldığı mahallenin girişine Bekir Coşkun’un fotoğrafıyla ‘Unutmayacağız’ yazılı pankart asılması dikkat çekti.
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Tülmen Camisi'nde kılınan cenaze namazı sırasında Andree Coşkun da eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı.
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Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi'nin de aralarında olduğu bazı kişi ve kuruluşlar tarafından çelenk gönderildi.
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