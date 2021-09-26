Bekçi, yaşı kendinden büyük sevgilisini katletti! Şeker hastası kızına söyleyemediler

Nurgül Altıntaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim almaya gelen yakınları olayla ilgili konuştu. Altıntaş'ın akrabası olan Gülağa Sarı şunları söyledi: "Ne yaptı ki bu kız, bu kadar kurşun yağdırdı. Evlilik hazırlıklarında istemez, ayrılabilir ama böyle bir şey olamaz. İçeri alınmış ama akıbetini bilmiyoruz biz burada cenazemizle uğraşıyoruz."