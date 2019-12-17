Bekaret ve gerdek gecesi Sefirin Kızı'nı ilk bölümden bitirdi!

Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in başrolünde olduğu Sefirin Kızı dizisinin konusu buram buram aşk kokuyor. Babası sefir yani elçi olan Nare ile ona çocuk yaşta aşık olan Sancar'ın hikayesi destansı bir anlatımla ekrana geliyor.