Bekaret ve gerdek gecesi Sefirin Kızı'nı ilk bölümden bitirdi!
Star'da dün akşam ilk bölümü ile ekrana gelen dizi Sefirin Kızı'daki bazı sahneler izleyiciyi kızdırdı. Dizide bekaret ve gerdek kelimelerinin sık sık ve ön planda olması dizinin önüne geçti.
Fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan Star'ın yeni dizisi Sefirin Kızı ilk bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Dizi, birinci bölümü ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, diziye binlerce yorum, beğeni ve eleştiri yağdı.
Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in başrolünde olduğu Sefirin Kızı dizisinin konusu buram buram aşk kokuyor. Babası sefir yani elçi olan Nare ile ona çocuk yaşta aşık olan Sancar'ın hikayesi destansı bir anlatımla ekrana geliyor.
Nare Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kayboluyor. Tam 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da getiriyor ve olaylar bir anda bambaşka bir yere gidiyor.
Çekimleri Bodrum ve İstanbul'da yapılan dizinin ilk bölümü sosyal medyanın konusu oldu. Diziye iyi ve kötü binlerce farklı yorum yapıldı. Dizi genel olarak seyirciden geçer not aldı. Özellikle Neslihan Atagül'ün performansı aklış topladı.