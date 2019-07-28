Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'ndan İBB ve Ekrem İmamoğlu açıklaması

Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'ndan İBB ve Ekrem İmamoğlu açıklaması

Efsane dizi Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi'nin başrol oyuncu Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz akşam konuk olduğu televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu.

Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'ndan İBB ve Ekrem İmamoğlu açıklaması - Sayfa 1

BluTV’nin özel yapımı olarak, 6 yıl aradan sonra Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi yeniden ekranlara geri döndü.

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Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'ndan İBB ve Ekrem İmamoğlu açıklaması - Sayfa 2

Dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu dün akşam TV 100'de Okan Bayülgen'in programına konuk oldu.

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Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'ndan İBB ve Ekrem İmamoğlu açıklaması - Sayfa 3

Uykusuzlar Kulübü programında konuşan Beşikoğlu, Behzat Ç.'nin yeni sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'ndan İBB ve Ekrem İmamoğlu açıklaması - Sayfa 4

Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu favori kanalını programda açıkladı.

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