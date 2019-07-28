Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'ndan İBB ve Ekrem İmamoğlu açıklaması
Efsane dizi Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi'nin başrol oyuncu Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz akşam konuk olduğu televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu.
BluTV’nin özel yapımı olarak, 6 yıl aradan sonra Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi yeniden ekranlara geri döndü.
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Dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu dün akşam TV 100'de Okan Bayülgen'in programına konuk oldu.
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Uykusuzlar Kulübü programında konuşan Beşikoğlu, Behzat Ç.'nin yeni sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu favori kanalını programda açıkladı.
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