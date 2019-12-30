Behzat Ç. Erdal Beşikçioğlu yüzünden mi bitti? İnanç Konukçu'nun bomba iddiası
6 senelik aranın ardından yeniden BluTv'de ekranlara gelen Behzat Ç.'nin final yapmasının sebebi olarak İnanç Konukçu, Erdal Beşikçioğlu'nu hedef gösterdi.
Bir dönemin efsane dizisi Behzat Ç. altı yılın ardından yeniden ekranlara gelmiş, hayranları büyük bir heyecan yaşamıştı. BluTv'de ilk 8 bölümü yayımlanan dizinin ise aniden final yapması herkesi şoke etmişti. BluTV’nin dizinin ikinci sezonunun çekilmeyeceğini açıklamasının ardından, ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Behzat Ç. karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu’nu hedef gösteren rol arkadaşı İnanç Konukçu, Beşikçioğlu'nun yeni sezon öncesi ücretine zam talep ettiği, isteği karşılanmayınca da ekipten ayrıldığı ve dizinin bu yüzden bitirildiği iddiasına cevap istedi.
Dizide ‘Hayalet’ karakterini canlandıran İnanç Konukçu, sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazdı:
''Arkadaşlar Behzat Ç. yok. Var ise de bundan sonra benim için yok.''
''Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap. İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de. Çok emeğin var. Bittim de. Tükendim de. Bir şey de lütfen.''