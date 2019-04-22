Behzat Ç. bombası patladı 6 yıl sonra ekranlara dönüyor işte yeni kanalı
Star TV'nin bir dönem en çok izlenen yapımlarından olan Behzat Ç. 6 yıl aradan sonra online dizi ve film izleme platformunda ekranlara gelecek.
İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan Behzat Ç., kısa süre içinde Türkiye'nin en sevilen dizilerinden biri haline gelmiş ve 3. sezonundan sonra final yapmasına rağmen izlenmeye devam etmiştir. Türk dizi tarihinin unutulmaz işlerinden Behzat Ç, 6 yıl aradan sonra BluTV ile geri dönüyor.
Başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı, bir süredir yeniden çekileceği konuşulan ve izleyicilerde de büyük heyecan yaratan ‘Behzat Ç.’den sevenlerine büyük sürpriz geldi. Detayları saklı tutulan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Hayatımıza girdiği 2011 yılında farklı tarzı, hikayesi ve konuları işleyiş biçimiyle dizi dünyasının unutulmazları arasına girmeyi başaran ‘Behzat Ç.’, 6 yıl aradan sonra kırmızı vosvosuyla geri dönerek bu kez Türkiye’nin en önemli dijital platformlarından BluTV’de seyirci ile buluşacak.
İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın oturduğu ‘Behzat Ç’nin yayınlanan ilk tanıtımı seyirciyi oldukça heyecanlandırdı.