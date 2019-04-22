Behzat Ç. bombası patladı 6 yıl sonra ekranlara dönüyor işte yeni kanalı

İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan Behzat Ç., kısa süre içinde Türkiye'nin en sevilen dizilerinden biri haline gelmiş ve 3. sezonundan sonra final yapmasına rağmen izlenmeye devam etmiştir. Türk dizi tarihinin unutulmaz işlerinden Behzat Ç, 6 yıl aradan sonra BluTV ile geri dönüyor.