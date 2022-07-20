Beğeni yağmuruna tutuldu! Demet Şener mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkartıyor

Bir dönemin gözde mankenlerinden Demet Şener basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenmiş, çift 17 yıllık evliliklerini olaylı bir şekilde bitirmişti. 2. evliliğini Cenk Küpeli ile yapan Şener aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak kalbini Tolga Arman'a kaptıran güzel manken sevgilisiyle şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan Şener mor mayolu pozlarıyla büyüledi. Takipçilerinden Şener'e "Maşallah", "Çok güzelsin" yorumları geldi..