Beğeni yağmuruna tutuldu! Demet Şener mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkartıyor
Mankenliği ile adını milyonlara duyuran Demet Şener basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünya evine girmiş, çift ihanet sebebiyle yollarını ayırmıştı. İkinci evliliğini Cenk Küpeli ile yapan güzel manken aradığı mutluluğu bulamış, ayrışmıştı. Son olarak kalbini Tolga Gürman'a kaptıran Şener şimdilerde denizin, güneşin tadını çıkarıyor. 45 yaşında iki çocuk annesi Şener mayolu pozlarıyla paylaşım yaptı, o fotoğrafları takipçileri beğeni yağmuruna tuttu...
Bir dönemin gözde mankenlerinden Demet Şener basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenmiş, çift 17 yıllık evliliklerini olaylı bir şekilde bitirmişti. 2. evliliğini Cenk Küpeli ile yapan Şener aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak kalbini Tolga Arman'a kaptıran güzel manken sevgilisiyle şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan Şener mor mayolu pozlarıyla büyüledi. Takipçilerinden Şener'e "Maşallah", "Çok güzelsin" yorumları geldi..
İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptırdı. Şu sıralar sevgilisiyle romantizmin doruklarında olan Demet Şener, yeni mayolu pozlarını yayınladı.
Ünlü manken Demet Şener, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeyi her defasında başarıyor. Türkiye'nin tescilli güzellerinden.Demet Şener adeta yıllara meydan okuyor. İki çocuk annesi eski manken fit hali ile övgüleri topluyor.
Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.